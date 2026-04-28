«Провокации будут». Путин дал силовикам жесткий наказ

Президент России Владимир Путин потребовал от правоохранительных органов и спецслужб решительно пресекать любые попытки дестабилизации обстановки во время избирательной кампании. Об этом он заявил на совещании по вопросам безопасности, главу государства процитировало РИА «Новости» .

Владимир Путин предупредил о том, что провокации в предвыборный период будут наверняка. Организаторы противоправных акций могут находиться и за границей.

Самым решительным, жестким образом должны пресекаться попытки совершения диверсионно-террористических актов, проявления экстремистского характера. А в предвыборный период такие провокации наверняка будут, в том числе организованные и за рубежом.

Особое внимание президент России поручил уделить защите волеизъявления жителей новых регионов и безопасности в приграничных зонах. Представители силовых структур, добавил Владимир Путин, должны заранее подготовиться к возможным угрозам и учесть текущую оперативную обстановку на рубежах страны.

Единый день голосования в 2026 году запланирован на сентябрь. В этот период в России пройдут выборы различного уровня, включая кампании в региональные законодательные собрания и органы местного самоуправления.

Традиционно перед крупными политическими событиями МВД и ФСБ переходят на усиленный режим службы для охраны избирательных участков и предотвращения кибератак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).