«Просто безграничные». Путин высказался о российских энергоресурсах

Россия является стабильным партнером в сфере энергетики, а ресурсы страны «просто безграничны». Об этом заявил президент Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости» .

На встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС глава государства прокомментировал сотрудничество с Китаем. Он назвал Россию самым надежным источником энергоносителей. В отличие от американских, российские ресурсы в Китай не нужно доставлять через океан, напомнил Путин.

«Граница общая вся, а ресурсы энергетические в России просто безграничные», — сообщил российский лидер.

Ранее Путин положительно высказался о расширении БРИКС. По его словам, включение новых стран будет способствовать росту авторитета и влияния организации в мире. Правильность этого решения уже подтвердилась на практике, добавил глава государства.