Прокуратура потребовала передать государству билетную систему Leonardo

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество частных владельцев компании «Сирена-Тревел» — разработчика системы бронирования Leonardo. Как следует из материалов, имеющихся у РИА «Новости» , предварительное заседание по иску назначили на 18 февраля.

В Ростехе уточнили, что речь идет о частной компании, не входящей в контур госкорпорации, и возможные юридические решения не повлияют на работу самой системы Leonardo.

«Сирена-Трэвел» — один из ключевых разработчиков отечественных решений для авиации. Компания создала систему бронирования авиабилетов Leonardo, а также аэропортовую систему регистрации пассажиров и багажа Astra. Эти продукты разрабатывали как замену иностранным сервисам и должны снизить риски для отрасли пассажирских перевозок.

В конце января в Leonardo произошел масштабный сбой: авиакомпании временно приостанавливали обслуживание пассажиров. Позднее выяснилось, что причиной стали проблемы с сетевой инфраструктурой на стороне оператора — «Сирены-Тревел».