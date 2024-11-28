Проект об ужесточении наказания за продажу сигарет и вейпов детям внесли в ГД

Депутаты Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение два законопроекта. Первый предполагает введение штрафов до двух миллионов рублей за продажу сигарет и вейпов детям. Второй — запрет работы за неоднократную продажу никотиновой продукции несовершеннолетним.

«Табачная и никотинсодержащая продукция небезопасна, курение ухудшает здоровье населения страны, в том числе большого количества несовершеннолетних детей», — следует из пояснительной записки к законопроекту.

Поправки предложили внести в статью 14.53 КоАП. Штрафы для россиян составят от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч, а для компаний — от 1,5 до двух миллионов рублей. Сейчас за эти нарушения штрафуют на суммы до 60, 300 и 600 тысяч рублей соответственно.

Россиян предупредили о вреде вейпов. Стоматолог-терапевт Алина Болатаева заявила, что из-за курения может истончаться зубная эмаль и образовываться кариес.