Стоматолог Болатаева: курение вейпов может спровоцировать потерю зубов

Стоматолог-терапевт Алина Болатаева рассказала о влиянии курения вейпов на ротовую полость. Такая вредная привычка может обернуться потерей зубов, отметила эксперт в беседе с « Известиями ».

Она напомнила, что жидкости для электронных сигарет содержат пропиленгликоль, глицерин, красители и подсластители. Все эти компоненты провоцируют истончение эмали и появление кариеса.

«В особенности страдают фронтальные зубы нижней челюсти», — отметила медик.

По словам врача, к разрушению зубов приводит и снижение количества слюны, которым сопровождается курение вейпов. Кроме того, есть риск столкнуться с пародонтитом.