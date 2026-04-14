Проект об ответственности за незаконный майнинг приняли в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий административную ответственность за незаконный майнинг. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

Граждан будут штрафовать на сумму от 100 до 150 тысяч рублей, должностных лиц — от 300 до 800 тысяч, а юридических — от миллиона до двух.

«Майнинг — это не безобидное хобби, а деятельность, которая потребляет огромные объемы электроэнергии и влияет на энергосистему целых регионов», — заявил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Ранее генерацию криптовалют вновь разрешили в Бурятии и Забайкальском крае. Временные ограничения вводили в отдельных районах этих двух регионов в ноябре из-за угрозы дефицита электроэнергии в осенне-зимний период.