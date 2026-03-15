В Бурятии и Забайкалье вновь разрешили майнинг криптовалют

С 15 марта в ряде районов Бурятии и Забайкальского края возобновили разрешение на майнинг криптовалют в связи с окончанием осенне-зимнего периода. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные нормативно-правовой базы.

В постановлении говорится, что запрет в Бурятии действовал в городском округе Улан-Удэ и 19 муниципальных районах с 15 ноября 2025 года по 15 марта 2026-го.

В Забайкальском крае временный запрет на тот же срок вводили в закрытом поселке Горный, поселке Агинское, городских округах Читы и 14 муниципальных округах.

С 1 января 2025 года в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии майнинг криптовалют полностью запрещали с Запорожской и Херсонской областях, ДНР, ЛНР, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Дагестане до 15 марта 2031 года.