Верховный суд предложил не прекращать дела о клевете после примирения сторон

Верховный суд России разработал законопроект, подразумевающий возможность продолжения расследования уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств даже после примирения сторон. Об этом сообщило РАПСИ.

Высшая инстанция предложила перевести такие дела (часть 1 статьи 128.1 УК РФ) из категории частного обвинения в категорию частно-публичного ради «обеспечения надлежащей охраны прав и свобод человека». При частном порядке пострадавшему приходится самому доказывать факт клеветы и другие обстоятельства преступления, а также поддерживать обвинение в суде, при этом если он не явится в суд без уважительной причины, то уголовное дело прекратят. При оправдании подсудимого суд может взыскать с автора жалобы процессуальные издержки. При прекращении дела по примирению сторон издержки взыщут с одной или обеих сторон.

Если же порядок изменят на частно-публичный, основное бремя доказывания ляжет на правоохранителей, и расследование станет более тщательным. Решение о прекращении дел даже в случае примирения сторон будет приниматься судом не безусловно, а с учетом всех обстоятельств, издержки — возмещаться за счет федерального бюджета.

По данным Верховного суда, в 2023 году за клевету без отягчающих обстоятельств осудили 24 человека. Дела в отношении 89 фигурантов прекратили по примирению сторон.

По статьям о госизмене и шпионаже за тот же период приговорили 48 человек.