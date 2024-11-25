Проект о наказании за повторную продажу табака детям скоро внесут в Госдуму

Артем Метелев: проект о наказании за повторную продажу табака детям внесут в ГД

Законопроекты об уголовных наказаниях за повторную продажу табака несовершеннолетним и увеличении штрафов за онлайн-продажу вейпов внесут в ГД в ближайшие дни. Об этом заявил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале .

Он отметил, что правительство поддержало его инициативу о введении уголовной ответственности за такие нарушения.

«В ближайшие дни будем вносить его в Госдуму вместе с законом о кратном повышении штрафов за продажу вейпов в интернете, возле школ и с открытой выкладкой», — написал Метелев.

Также он напомнил, что в Киргизии, например, уже полностью запретили «электронки» и ввели штраф за их курение.

Ранее в Петербурге 16-летнего подростка госпитализировали из-за вейпа. Он покурил электронную сигарету и почувствовал недомогание.

В итоге молодого человека привезли в больницу на скорой, врачи диагностировали у него ингаляционное отравление.