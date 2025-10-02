«Пример США показателен». Путин раскрыл рецепт для диалога с миром

Президент России Владимир Путин заявил, что находить общий язык с другими государствами значительно проще, если стороны готовы поступиться амбициями. В качестве примера он привел Соединенные Штаты, трансляцию выступления главы государства на Валдае вела пресс-служба Кремля.

При этом Путин отметил, что взгляды Москвы и США по многим вопросам расходятся, однако это естественно для международной политики. По его словам, ключевым остается то, удается ли решать противоречия мирными средствами.

И напомнил, что Россия также следит за соблюдением своих интересов, одним из которых остается восстановление отношений с Вашингтоном.

Владимир Путин отметил, что администрация Трампа руководствуется интересами США. Этот подход он назвал рациональным.

Общий язык с остальными странами найти легче, если поступиться амбициями. Это показывает пример США.

Президент также добавил, что нынешняя американская администрация высказывается прямо и открыто, и это, по его мнению, предпочтительнее, чем неясные намеки.

«Сложные проблемы можно решить только совместно, только в комплексе. Россия последовательно отстаивает принцип неделимости безопасности.В противном случае безопасности нет ни для кого», — добавил Владимир Путин.

Глава государства констатировал — роль России в мире меняется, однако наладить баланс без нее будет невозможно.

Стране, добавил Владимир Путин, выпала трудная судьба, но именно благодаря этому «мы готовы к сложной международной ситуации». Президент также напомнил и о том, что России уже дважды отказали во вступлении в НАТО.