Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказался по поводу саммита России и США, который намечается на следующей неделе. Свое мнение политик выразил в прямом эфире проекта «Центральный канал» в VK Видео.

«Я думаю, что все состоится. Президенты друг друга услышат, и я надеюсь, что не будет ультимативности и санкций. Столько санкций никогда ни у кого не было и не будет. Нужно, чтобы санкции принимались только ООН и в исключительных случаях», — заявил лидер ЛДПР.

Слуцкий отметил, что страны должны слышать друг друга и исходить из здравого смысла.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится на следующей неделе. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал журналистам, что стороны начали совместную подготовку к саммиту, но пока нельзя сказать, сколько дней она займет. Ушаков не стал озвучивать место проведения переговоров, но отметил, что его уже согласовали.