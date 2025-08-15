«Президент всегда успевает». Песков подтвердил, что Трамп встретит Путина у самолета

Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом начнется на взлетной полосе в аэропорту Анкориджа. Об этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в аэропорт глава государства отправится после встречи с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

«Потом будет пунктуальный отлет из Магадана в Анкоридж в связи с тем, что в 11 часов по тамошнему времени президент должен приземлиться и его у самолета будет встречать президент Трамп», — заявил Песков.

Представитель Кремля пояснил, что такой формат первой встречи лидеров двух держав согласовали заранее. На уточняющий вопрос, не окажет ли на полет влияние погода, Песков ответил: «Президент всегда успевает».

Трамп выехал из Белого дома на авиабазу Эндрюс, где его ожидает борт для полета на Аляску, около 15:00 по московскому времени. В Анкоридже он встретит Путина, с которым проведет переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон.