Президент Конго Дени Сассу-Нгессо приехал в Кремль на переговоры с Путиным

В Россию с официальным визитом приехала делегация Республики Конго. Президент Дени Сассу-Нгессо прибыл на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля .

Дени Сассу-Нгессо приехал на черной машине и вместе с другими членами делегации прошел в здание администрации. Начались переговоры. Президенты Конго и России обсудят перспективы развития двусторонних отношений, международную и региональную повестку дня.

Президент Конго прибыл в Москву 25 июня, замминистра иностранных дел Михаил Богданов и посол Давид Мадука поприветствовали его в аэропорту. О планах Путина провести переговоры с Дени Сассу-Нгессо сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков. В последний раз лидер африканской республики прилетал в Россию в июле 2023 года.