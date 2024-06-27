Президент Конго Дени Сассу-Нгессо приехал в Кремль на переговоры с Путиным

В Россию с официальным визитом приехала делегация Республики Конго. Президент Дени Сассу-Нгессо прибыл на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

Дени Сассу-Нгессо приехал на черной машине и вместе с другими членами делегации прошел в здание администрации. Начались переговоры. Президенты Конго и России обсудят перспективы развития двусторонних отношений, международную и региональную повестку дня.

Президент Конго прибыл в Москву 25 июня, замминистра иностранных дел Михаил Богданов и посол Давид Мадука поприветствовали его в аэропорту. О планах Путина провести переговоры с Дени Сассу-Нгессо сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков. В последний раз лидер африканской республики прилетал в Россию в июле 2023 года.

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