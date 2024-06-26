Путин встретится в Москве с лидером Республики Конго Сассу-Нгессо

Президент Владимир Путин проведет переговоры с коллегой из Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран встретятся в Москве 27 июня. Путин и Сассу-Нгессо обсудят перспективы развития российско-конголезских отношений, а также темы региональной и международной повестки дня.

Президент РК прибыл в российскую столицу 25 июня. Лидера африканской страны встретили в аэропорту замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Республики Конго в России Давид Мадука, сообщили «Известия».

Ранее переговоры Путина и Сассу-Нгессо анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что глава России также встретится в ближайшее время с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Дату его визита уже согласовали, подтвердил пресс-секретарь Путина.

Глава государства также станет участником саммита ШОС, который состоится в Астане 3 и 4 июля.