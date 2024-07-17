Совфед одобрил отсрочку от военной службы для сотрудников двух ведомств

Совфед одобрил отсрочку от военной службы для сотрудников СК и прокуратуры

Совет Федерации на заседании 17 июля одобрил законопроект, предусматривающий отсрочку от службы в армии для сотрудников прокуратуры и Следственного комитета. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.

Поправки внесут в закон «О воинской обязанности и военной службе». Теперь проект поступит на подпись президенту Владимиру Путину.

В апреле генеральный прокурор Игорь Краснов предложил предоставлять отсрочку от армии для выпускников высших учебных заведений, идущих работать в сферу ОПК.

В январе депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева проверить рекламу услуг по отсрочке от призыва, назвав подобное «скрытой формой государственной измены».

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