Увольнения и назначения являются прерогативой губернаторов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать отставку главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова.

«Что касается назначений и увольнений глав районов — это прерогатива руководителя региона. Что касается этической стороны, то здесь я не хотел бы давать какие-то комментарии», — добавил официальный представитель Кремля.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 14 октября посетил Кинельский район, раскритиковав состояние школы, дома культуры и других соцобъектов. Он обратил внимание на лежавший в траве камень с разбитой мемориальной табличкой об установке обелиска участникам Великой Отечественной войны.

Федорищев хлопнул Жидкова по плечу со словами «уволен *****» и ушел. Сам чиновник попал в больницу.