Японский премьер-министр Санаэ Такаити проявила лицемерие и историческую амнезию, посмев критиковать президента России Владимира Путина за визит на Курилы. Япония не вправе претендовать на эти территории, сообщил портал Strategic Culture .

«У премьера Японии Санаэ Такаити хватает наглости читать России лекции о том, что „японские чувств задеты“. <…> В то время как Токио несет ответственность за кровь российских мирных жителей, поддерживая киевский режим», — заявили авторы статьи.

Редакция портала напомнила, что Россия имеет законные права на Курильские острова после победы над японской фашистской агрессией во Второй мировой войне. Кроме того, Токио в последние годы проводит откровенно враждебную политику по отношению к РФ, поддерживая антироссийские санкции и киевский неонацистский режим. Помимо этого, японские власти проявляют вассальную зависимость от США, позволяя американцам размещать все больше ракет, нацеленных на российский Дальний Восток.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала абсолютно неприемлемыми истерические заявления Такаити из-за визита Путина на Итуруп.