Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил исключить из учебной программы тексты русского ученого Михаила Ломоносова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канцелярию кабмина.

«Премьер-министр предложил внести изменения в учебные программы общеобразовательных школ, принятые в 2022 году, и больше не учить литовских школьников патриотизму и гражданственности на основе текстов Михаила Ломоносова, писателя, прославлявшего российские имперские войны», — написали в пресс-службе.

Взамен глава правительства предложил к изучению тексты писателя Тараса Шевченко, которого назвал классиком украинской литературы. По его мнению, так молодежь Литвы лучше поймет идентичность украинской нации и тексты, которые ее сформировали.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис пожаловался, что провал попыток ЕС согласовать 21-й пакет санкций выявил глубокий раскол в подходе к отношениям с Россией.