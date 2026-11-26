Кобахидзе: если даже Антарктида растает, мы с Россией останемся соседями

Диалог между Россией и Грузией необходим, заявил премьер-министр закавказского государства Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщил ТАСС .

Кобахидзе подчеркнул, что российский народ дорог грузинскому, несмотря на любые перемены в политике.

«Если даже Антарктида растает, мы все равно останемся соседями. Исходя из этого, диалог всегда необходим, мы должны сохранить его», — отметил премьер-министр.

Он выступил за проведение переговоров между замглавы МИД России Михаилом Галузиным и спецпредставителем по вопросам отношений с РФ Георгием Зурабашвили. По словам политика, такие встречи стоит проводить в Москве и Тбилиси поочередно.

Ранее Кобахидзе назвал правильным решением отказ властей страны ввести санкции против России в 2022 году. Он подчеркнул, что это было рационально и прагматично.