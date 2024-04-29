Сын Рамзана Кадырова получил новое назначение | 360°

Общество 29 апреля 2024, 00:56 Сын Рамзана Кадырова получил новое назначение Адам Кадыров стал куратором Российского университета спецназа имени Путина РИА «Новости»

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Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС) в Гудермесе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями», — сообщил он.

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По словам главы Чечни, решение о новом назначении Адама Кадырова приняли по просьбе руководителя РУС Байбетара Вайханова.

В ноябре 2023 года 16-летний сын чеченского лидера стал куратором батальона имени шейха Мансура. Юношу также удостоили звания Героя Чечни. На его счету много и других наград, в том числе высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»).

Ранее сообщили, что старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров занял пост министра по делам молодежи. Председатель республиканского парламента Магомед Даудов сообщил, что он зарекомендовал себя как эффективный и исполнительный член команды управленцев.