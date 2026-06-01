Председатель ГД Володин перечислил законы, вступившие в силу с июня

Председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил законы, которые начнут действовать с июня. Ключевыми изменениями станут расширение социальной поддержки бойцов спецоперации и ужесточение правил пребывания иностранцев в России. Об этом он написал в мессенджере «Макс» .

По его словам, сохраняется порядок списания кредитных долгов. Также арендные договоры на землю, оформленные участниками СВО, будут автоматически продлеваться. Еще в некоторых случаях один из родителей или детей бойца получит право на совместный с ним отпуск.

«Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких — важнейший приоритет в работе Государственной думы. Начиная с 2022 года принято 168 федеральных законов в этой сфере», — сказал Володин.

В области миграционного контроля продлен эксперимент по введению дополнительных способов учета иностранных граждан. Например, обязательная процедура сбора биометрических данных у приезжих.

Еще с 1 июня в России вступил в силу большой пакет законодательных изменений.