Путин допустил применение технологий «Буревестника» на Луне

Технологии производства крылатой ракеты «Буревестника» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» могут быть использованы при создании станции на Луне. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков вооружений.

«Применение „Посейдона“ и „Буревестника“ позволит нам добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во многих гражданских отраслях. <…> Для перспективной станции на Луне», — сказал он.

Глава государства отметил, что новые принципы работы российских орудий дадут импульс развитию новых технологий, которые можно будет использовать на шельфе в Арктике.

По словам Путина, опыт разработки «Буревестника» может быть полезен для создания новых компьютеров. Таким образом, новое оружие будет полезно не только в оборонных целях.

Российский лидер добавил, что «Буревестник» и «Посейдон» разработали с использованием только отечественных материалов. В них использовали технологические новации, дополняющие друг друга.