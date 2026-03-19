Предложение Счетной палаты позволит обеспечивать жильем 500 детей-сирот в год
Предложения Счетной палаты по повышению эффективности использования бюджетных средств могут позволить ежегодно обеспечивать жильем не менее 500 детей-сирот. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
«Вот вдумайтесь. Предложение Счетной палаты дает нам возможность минимум обеспечить 500 детей-сирот ежегодно жильем. Минимум», — сказал он.
Выступая на заседании, где рассматривается отчет Счетной палаты за 2025 год, Володин отметил, что дополнительные ресурсы могут появиться за счет более взвешенного подхода к предоставлению льгот, в частности IT-компаниям. Общий объем таких льгот достигает 2,2 триллиона рублей.
Володин подчеркнул, что эти вопросы требуют совместной проработки с правительством — как при корректировке текущего бюджета, так и при формировании нового, что позволит повысить эффективность работы государственных институтов.
Также Володин рассказал о росте роли Счетной палаты России.