Предложение Счетной палаты позволит обеспечивать жильем 500 детей-сирот в год

Предложения Счетной палаты по повышению эффективности использования бюджетных средств могут позволить ежегодно обеспечивать жильем не менее 500 детей-сирот. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания .

«Вот вдумайтесь. Предложение Счетной палаты дает нам возможность минимум обеспечить 500 детей-сирот ежегодно жильем. Минимум», — сказал он.

Выступая на заседании, где рассматривается отчет Счетной палаты за 2025 год, Володин отметил, что дополнительные ресурсы могут появиться за счет более взвешенного подхода к предоставлению льгот, в частности IT-компаниям. Общий объем таких льгот достигает 2,2 триллиона рублей.

Володин подчеркнул, что эти вопросы требуют совместной проработки с правительством — как при корректировке текущего бюджета, так и при формировании нового, что позволит повысить эффективность работы государственных институтов.

Также Володин рассказал о росте роли Счетной палаты России.