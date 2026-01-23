«Предельно откровенные». Ушаков рассказал подробности переговоров Путина и Уиткоффа

Ушаков: переговоры с Уиткоффом были конструктивными и предельно откровенными

Переговоры с американской делегацией были конструктивными и предельно откровенными. Такую оценку прошедшей встрече дал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Переговоры продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно, предельно откровенными и доверительными», — отметил Ушаков.

По словам помощника российского лидера, стороны констатировали, что долгосрочное урегулирование на Украине невозможно без решения территориального вопроса. На встрече спецпосланник президента США Стивен Уиткофф поделился впечатлениями от контактов США и Украины, в том числе от встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе.

Россия продолжит добиваться своих целей в зоне спецоперации, пока не удастся достигнуть урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами, резюмировал Ушаков.

После встречи с президентом России Уиткофф не поехал в американское посольство в Москве. Ожидавшие спецпосланника журналисты остались без комментариев.