Уиткофф не прибыл в посольство США после переговоров в Кремле

После встречи с президентом России Владимиром Путиным спецпосланник президента США Стив Уиткофф не поехал в американское посольство в Москве. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий.

В прошлый раз, в декабре 2025 года, Уиткофф сразу после переговоров в Кремле посетил дипмиссию своей страны и провел там 30 минут. На этот раз дипломат направился прямиком в аэропорт.

Несколько съемочных групп российских телеканалов ожидали его у здания посольства несколько часов. В итоге журналисты были вынуждены уехать без комментариев.

Встреча Путина и Уиткоффа продлилась более 3,5 часа. Сразу по окончании переговоров кортеж американской делегации направился в аэропорт.