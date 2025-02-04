Вице-губернатор Ростовской области не призналась в коррупционном преступлении

Вице-губернатор Ростовской области Лилия Федотова, которую подозревают в превышении должностных полномочий, отрицает свою вину. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Следователь рассказал в суде, что подозреваемую задержали по обвинению в коррупционной статье 3 февраля.

«В ходе допроса свою вину отрицала, дала показания о непричастности к преступлению», — отметил он.

Суд начал рассматривает ходатайство об избрании Федотовой меры пресечения.

Ранее правоохранители обыскали дом и место работы вице-губернатора. По версии обвинения, Федотова привлекла для региона кредиты на 12 миллиардов рублей под высокие проценты в ситуации, когда можно было взять более выгодные займы. Из-за действий чиновницы область лишилась 1,9 миллиарда рублей. Эти деньги пошли обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в в 2020–2023 годах.