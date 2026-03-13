Правнучку Хрущева внесли в реестр иноагентов

Минюст признал иноагентами правнучку Хрущева и еще 4 человек

Минюст включил в список иноагентов правнучку Никиты Хрущева Нину*, а также философа Вадима Штепу*, журналиста Сергея Резника*, оппозиционного активиста Алексея Нестеренко* и экономиста Екатерину Журавскую*. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Все они распространяли фейки о российской армии, помогали другим иностранным агентам и живут за границей. Резник* и Журавская* напрямую сравнивали Россию с террористической организацией.

Примечательно, что Журавская* замужем за другим фигурантом списка — Сергеем Гуриевым*, также включенным в перечень террористов и экстремистов.

Вместе с тем из перечня исключили фонд «Нужна помощь» из-за его ликвидации.

Ранее еще один иноагент — юморист Семен Слепаков* — признался, что не хотел бы терять российскую аудиторию.

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.