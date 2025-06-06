Генпрокурор поручил разобраться с выплатами семьям участников СВО в Забайкалье

Краснов подчеркнул, что для государства помощь семьям участников СВО — первоначальная задача.

«Мне очень сложно в этом смысле понять отмену ранее действовавшей помощи. Считаю это бездушием и проявлением формализма», — заявил он в ходе личного приема граждан в Чите.

С обращением к генпрокурору обратилась вдова участника специальной операции, не получившая региональную выплату, действие которой приостановили в 2025 году. Краснов ответил, что с этой проблемой столкнулись многие семьи участников спецоперации в Забайкалье.

«Поручаю прокурору края оперативно разобраться в этой ситуации и проработать восстановление выплаты совместно с губернатором», — подчеркнул Краснов.

Ранее стало известно, что дети без вести пропавших на СВО бойцов будут получать выплаты каждый месяц.