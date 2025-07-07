Правительство выдаст ветеранам СВО гранты на агробизнес

Кабмин России направит средства 10 регионам на гранты ветеранам спецоперации, решившим открыть агробизнес. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, его процитировало РИА «Новости» .

«Начиная с текущего года система помощи была дополнена грантами, которые могут получать ветераны, уволенные в запас участники специальной военной операции», — сказал он.

По его словам, деньги нужны для реализации аграрных проектов. На эти цели уже выделили 200 миллионов рублей, также 10 регионам предоставят финансирование. Средства отправят в Адыгею, Карачаево-Черкесию, Ингушетию, Крым, Республику Саха, Республику Тыву, Северную Осетию, Хакасию, Белгородскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Мишустин отметил, что инициатива поможет военным найти занятие по нраву, а также добавит новые рабочие места в стране.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в правительстве обсудят возможность повышения размера стипендий студентам до прожиточного минимума. Он напомнил, что сейчас учащиеся получают от трех до 15 тысяч рублей.