Правительство Тульской области ушло в отставку

Вступивший в должность губернатора Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке регионального правительства. Об этом сообщила пресс-служба областного кабмина .

Там подчеркнули, что действующие чиновники продолжат работу на своих должностях до формирования нового кабинета министров. Новый состав правительства губернатор должен утвердить в течении 30 дней от вступления в полномочия.

«В соответствии с уставом Тульской области губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке правительства Тульской области», — говорится в сообщении.

Дмитрий Миляев на выборах губернатора Тульской области получил 78,53% голосов избирателей после обработки всех протоколов. С 15 мая 2024 года он находился в статусе исполняющего обязанности главы региона после перехода бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина на работу в администрацию президента России.