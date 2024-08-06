Правительство России приостановило работу над аукционами «красивых» госномеров

Минэкономики и МВД России приостановили работу по созданию аукциона для торговли «красивыми» госномерами на автомобили. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на ответ правительства на запрос вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова.

В Минэкономики не нашли оснований для проведения реформы, начало которой положено в 2010 году, а в МВД пояснили, что в «реалиях настоящего времени» у страны другие приоритеты.

«Разработка в настоящее время не ведется», — сообщил в ответ на запрос депутата замминистра экономики Алексей Херсонцев.

Новые автомобильные госномера украсят флагом России. Изменения внесут в стандарт 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств».