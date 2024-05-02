Новые автомобильные номера в России украсят триколором | 360°

Транспорт 02 мая 2024, 07:16 Новые автомобильные номера в России украсят триколором «Коммерсант»: МВД сделает обязательным флаг России на госномерах авто РИА «Новости»

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Новые госномера автомобилей украсят флагом России. Научный центр безопасности дорожного движения МВД разработал поправки в ГОСТ, сообщил «Коммерсант».

Изменения внесут в стандарт 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Флаг с российским триколором появится в правом нижнем углу всех новых знаков, которые выдадут после их принятия. Проект поправок передали на рассмотрение в технический комитет Росстандарта.

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За управление машиной с госномером, не соответствующим стандарту, в законодательстве предусмотрен штраф на сумму 500 рублей. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что пока неизвестно, станут ли наказывать тех, кто уже получил знаки без триколора, то есть в специализированных организациях. ГИБДД выдавало их с флагом России и раньше.

«ГРЗ, изготовленные по прежнему ГОСТу, но не соответствующие новому стандарту, формально могут стать основанием для наказания. Но такой подход не соответствует принципу справедливости. Ведь отсутствие флага не влияет на безопасность», — сказал он.

МВД разработало еще одно нововведение, которое коснется автовладельцев. Правоохранители предложили ввести дополнительные индикаторы контроля над проведением техосмотра.