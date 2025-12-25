Уитакер допустил, что конфликт на Украине разрешится в ближайшие 90 дней

По словам американского постпреда при НАТО Мэттью Уитакера, США полагают, что конфликт на Украине может завершиться в ближайшие три месяца. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Если он (конфликт — прим. ред.) и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней», — заявил он.

Ранее Уитакер сказал, что на переговорах по Украине обсуждают четыре документа. Среди них 20-пунктный мирный план, гарантии безопасности для всех сторон, индивидуальные гарантии от США, а также план экономического развития после завершения конфликта.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с украинской делегацией заявил, что стороны обсудили в Майами стратегический подход к мирному урегулированию, американский мирный план, гарантии безопасности от Вашингтона для Киева.

Ранее Уитакер признал, что Вооруженные силы России обладают более сильной позицией на поле боя в рамках специальной операции на Украине. По его словам, Россия добивается тактических успехов еженедельно, переговоры по кризису на Украине ведут исходя из реального положения дел.