Правительство распределит депутатов ГД по «системе светофора»

Правительство запустило оценку депутатов ГД перед выборами в 2026 году. Парламентариев будут ранжировать по «системе светофора». Об этом сообщили источники РБК в Госдуме.

В системе есть три критерия — «зеленые», «желтые» и «красные». Каждая категория зависит от эффективности и приоритета. Учитывают такие факторы, как возраст, авторитет среди коллег и другие. «Систему светофора» уже применяли в предыдущих избирательных кампаниях.

Регионам предложили определить общественный статус депутата, указав его заслуги, участие в таких программах, как «Лидеры России», и связь с военной операцией. Как отмечал президент Владимир Путин, ключевым критерием для выдвижения должна быть способность депутата поддерживать диалог с людьми и вести за собой единомышленников.

Заместитель руководителя департамента политических проектов консалтинговой группы «Полилог» Артур Заббаров рассказал журналистам, что в оценке парламентария усиливается региональный аспект.

«Депутаты должны быть жестко привязаны к своим территориям, действительно помогать им. Этот подход активно продвигают и спикер Госдумы Вячеслав Володин, и администрация президента», — заявил он.

В агентстве отметили, что пока процесс носит предварительный характер, но уже ясно, что ставка делается на лояльность, эффективность и прочные связи с избирателями.

Ранее в Госдуме предложили упростить сдачу экзаменов школьникам. Количество обязательных предметов призвали сократить до двух — только русский и математика.