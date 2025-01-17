Упростить сдачу экзаменов школьникам предложили в Госдуме

В России захотели оставить лишь два экзамена для ОГЭ после девятого класса

В России могут оставить лишь два предмета — русский язык и математику, — обязательных для сдачи после девятого класса. Об этом говорится в тексте законопроекта, размещенного в электронной базе Госдумы.

Сейчас, помимо обязательных предметов, школьники сдают еще два экзамена по выбору в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации. Сдавших русский язык и математику признают успешно прошедшими государственную итоговую аттестацию.

Авторами инициативы стали депутаты разных фракций, в числе которых Ярослав Нилов, Нина Останина, Виктория Абрамченко, Петр Толстой и другие. В случае принятия закона норма уже в 2025 году заработает в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской и Ростовской областях, а также Северной Осетии.

Депутаты указали, что новый подход позволит максимально увеличить число поступающих в образовательные организации среднего профессионального образования.

Ранее стало известно, что ОГЭ в 2025 году пройдет с 21 мая по 16 июня.