Правительство продлило разрешение на экспорт бензина до конца июля

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Правительство России разрешило продолжить экспортировать бензин в июле. Постановление опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Запрет на поставки топлива за границу не будет действовать до 31 июля.

По словам министра энергетики Сергея Цивилева, принятые ранее правительством меры доказали свою эффективность и позволили насытить внутренний рынок. Он отметил, что в стране есть достаточный объем запасов топлива, и спрос полностью обеспечен предложением.

Ранее действующий с 1 марта 2024 года запрет на экспорт российского бензина прекратит свое действие 30 июня.

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