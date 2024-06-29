Правительство продлило разрешение на экспорт бензина до конца июля

Правительство России разрешило продолжить экспортировать бензин в июле. Постановление опубликовали на официальном сайте правовой информации .

Запрет на поставки топлива за границу не будет действовать до 31 июля.

По словам министра энергетики Сергея Цивилева, принятые ранее правительством меры доказали свою эффективность и позволили насытить внутренний рынок. Он отметил, что в стране есть достаточный объем запасов топлива, и спрос полностью обеспечен предложением.

Ранее действующий с 1 марта 2024 года запрет на экспорт российского бензина прекратит свое действие 30 июня.