Правительство продлило ограничение на вывоз отходов лома и драгметаллов | 360°

Власть 17 мая 2024, 22:32 Правительство продлило ограничение на вывоз отходов лома и драгметаллов Власти продлили запрет на вывоз отходов лома и драгметаллов до 20 ноября

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Российские власти продлили запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 20 ноября. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте правительства.

«Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать 6 месяцев — с 20 мая по 20 ноября 2024 года», — сказано в публикации.

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В сообщении отметили, что такое решение увеличит загрузку отечественных аффинажных предприятий и налоговые поступления.

Ранее исполняющий обязанности вице-премьера Александр Новак заявил, что Минэнерго предложило снять запрет на экспорт бензина. При этом инициатива может действовать только определенное время, чтобы избежать дефицита в будущем.

В стране с 1 марта по 31 августа 2024 года ввели ограничение на продажу топлива на внешние рынки. Такие действия приняли для контроля ситуации с ценообразованием во время высокого спроса на бензин.