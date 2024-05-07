Временное снятие запрета на экспорт бензина рассмотрят в кабмине в ближайшее время | 360°

Власть 07 мая 2024, 14:53 Временное снятие запрета на экспорт бензина рассмотрят в кабмине в ближайшее время Новак: временное снятие запрета на экспорт бензина рассмотрят в ближайшее время РИА «Новости»

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Минэнерго предложило правительству снять временный запрет на экспорт бензина. Кабмин рассмотрит этот вопрос в ближайшее время. С таким заявлением выступил 7 мая и. о. вице-премьера Александр Новак, сообщило РИА «Новости».

«Министерство энергетики предлагает сейчас разрешить экспорт бензина, но на какой-то период, чтобы не иметь потом дефицита», — пояснил он.

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В России с 1 марта по 31 августа 2024 года ввели запрет на продажу бензина на внешние рынки. Меру приняли, чтобы контролировать ситуацию с ценообразованием в период высокого спроса на топливо.

До этого эмбарго вводилось в сентябре 2023 года. Этому предшествовал рост розничных цен на бензин. В экспертном сообществе заявили, что введенные правительство меры помогут стабилизировать цены во время посевной и уборочной кампаний, а также в туристический сезон, когда число поездок на автомобилях увеличивается.