Песков заявил, что Кремль следит за дискуссией по изменениям в налоговой системе

В Кремле внимательно наблюдают за ходом дискуссии по возможным изменениям в налоговую систему России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Дискуссия ведется очень активно, эксперты, специалисты принимают участие, из правительства есть комментарии, от депутатов, от руководства Госдумы. Мы, разумеется, все это очень внимательно наблюдаем», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

О начале разработки прогрессивной системы налогообложения стало известно в марте. Поправки должны внести в Налоговый кодекс. Как заявил в конце апреля президент Владимир Путин, модернизация налоговой системы в стране улучшит инвестиционный климат и обеспечит более справедливое распределение нагрузки на бизнес. Он отмечал, что работа над проектом еще ведется.