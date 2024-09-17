Правительство поддержало проект о штрафах за повторное вождение авто без ОСАГО

Проект об административной ответственности за повторное вождение автомобилем без ОСАГО поддержали в правительстве России. Об этом сообщило РИА «Новости».
Выдвинутая парламентом Кабардино-Балкарии инициатива предусматривает включение в КоАП пункта, устанавливающего административную ответственность за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО.
«Концепция законопроекта <…> поддерживается… Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — сказано в проекте отзыва, который имеется у агентства.
Изменения ожидаются и в тарифах ОСАГО для грузовиков, общественного транспорта и мотоциклов. Подобные меры позволят поддержать аккуратных водителей, уверены в Российском союзе автостраховщиков.
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