Правительство поддержало проект о штрафах за повторное вождение авто без ОСАГО

Проект об административной ответственности за повторное вождение автомобилем без ОСАГО поддержали в правительстве России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Выдвинутая парламентом Кабардино-Балкарии инициатива предусматривает включение в КоАП пункта, устанавливающего административную ответственность за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО.

«Концепция законопроекта <…> поддерживается… Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — сказано в проекте отзыва, который имеется у агентства.

Изменения ожидаются и в тарифах ОСАГО для грузовиков, общественного транспорта и мотоциклов. Подобные меры позволят поддержать аккуратных водителей, уверены в Российском союзе автостраховщиков.