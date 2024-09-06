РСА: тарифы ОСАГО планируют изменить для мотоциклов и грузовиков
Тарифы ОСАГО планируют изменить для мотоциклов, грузовиков и общественного транспорта. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Российского союза автостраховщиков (РСА).
Для троллейбусов и автобусов границы тарифного коридора собираются расширить в обе стороны на 11,57%. Для мотоциклов и грузовиков — на 20%.
При расчете тарифов у двухколесных транспортных средств будут учитывать индивидуальные «коэффициент мощности» и «коэффициент возраст-стаж».
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