РСА: тарифы ОСАГО планируют изменить для мотоциклов и грузовиков

Тарифы ОСАГО планируют изменить для мотоциклов, грузовиков и общественного транспорта. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на пресс-службу Российского союза автостраховщиков (РСА).

Для троллейбусов и автобусов границы тарифного коридора собираются расширить в обе стороны на 11,57%. Для мотоциклов и грузовиков — на 20%.

При расчете тарифов у двухколесных транспортных средств будут учитывать индивидуальные «коэффициент мощности» и «коэффициент возраст-стаж».