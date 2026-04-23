Правительство Пензенской области отправили в отставку

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на внеочередном заседании правительства региона отправил кабмин в отставку. Об этом он сообщил в канале в MAX .

«По итогам заседания правительства принял решение об отставке кабинета министров. Подписал соответствующий указ», — написал Мельниченко.

Губернатор объяснил, что решение связано с необходимостью повышения качества реализации поставленных задач и исполнительской дисциплины. До формирования нового состава нынешнее правительство продолжит выполнять полномочия. За это время работу каждого министерства проанализируют.

«Те, кто демонстрирует ответственное отношение к делу, результативность и профессионализм, смогут продолжить работу в новом составе правительства», — заключил глава области.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не верить слухам о перестановках в кабмине страны.