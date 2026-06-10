Правительство ЛНР возглавит экс-руководитель администрации региона Самойлов

Новым руководителем правительства Луганской Народной Республики станет Алексей Самойлов. Об этом в платформе «Макс» сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Он отметил, что Самойлов руководил администрацией главы ЛНР и продемонстрировал себя как прекрасного управленца.

«Алексей Николаевич стоял у истоков создания республики. В администрации Главы ЛНР прошел путь от начальника отдела в юридическом управлении до руководителя администрации», — подчеркнул Пасечник.

По его словам, новый глава прошел несколько специализированных программ обучения и продолжает повышать квалификацию. В зону его ответственности войдут взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными организациями и жителями.

Ранее кандидатом на должность главы Дагестана стал председатель Верховного суда республики Федор Щукин. Президент Владимир Путин поддержал эту идею.