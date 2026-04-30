Верховного судью Дагестана предложили на должность главы республики
Народное собрание Дагестана предложило кандидатуру председателя Верховного суда республики Федора Щукина на должность главы региона, президент Владимир Путин поддержал эту идею. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Прежний глава республики — Сергей Меликов — завершает свою работу в сентябре и, по словам Путина, займет другую должность.
Щукин родился в 1976 году в Горьковской (ныне Нижегородской) области и почти всю жизнь проработал там, пройдя путь от мирового судьи в родном Починковском районе до зампредседателя областного суда. Нынешнюю должность он занимает с 15 февраля 2024 года.
На пост главы правительства республики парламентарии предложили замполпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова.
Согласно закону, главу Дагестана избирают не напрямую жители, а депутаты парламента из трех кандидатур, предложенных президентом.