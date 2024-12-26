Правила выдачи семейной ипотеки на вторичку установят до конца года
Хуснуллин: лимиты по семейной ипотеке в России практически сняты
Лимиты по программе «Семейная ипотека» в России практически сняты, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. С таким заявлением он выступил после заседания правительственной комиссии по региональному развитию, сообщило РИА «Новости».
«Сегодня дано поручение Минфину, банкам не ограничивать [выдачу кредитов]», — уточнил он.
По словам Хуснуллина, до конца 2024 года власти разработают механизм по предоставлению гражданам льготных кредитов в рамках семейной ипотеки на вторичном рынке жилья.
«Мы активно с Минфином и Минстроем эту работу ведем. Мы анализируем, какое состояние должно быть у жилья, есть ли свободное жилье на рынке в населенных пунктах», — подчеркнул вице-премьер.
Президент России Владимир Путин ранее предложил расширить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок жилья в тех регионах страны, где новые дома почти не строят.
Министр финансов Антон Силуанов также отмечал, что лимитов по семейной ипотеке в 2025 году не будет.