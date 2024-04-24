Повысить безопасность массовых мероприятий предложили в Госдуме после «Крокуса» | 360°

Власть 24 апреля 2024, 21:28 Повысить безопасность массовых мероприятий предложили в Госдуме после «Крокуса» Законопроект об усилении мер безопасности на концертах и шоу внесли в Госдуму РИА «Новости»

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Группа сенаторов и депутатов внесли в Госдуму законопроект о повышении безопасности зрителей во время проведения массовых зрелищных мероприятий. Проект опубликовали в думской электронной базе.

«Предлагается дополнить Основы законодательства РФ о культуре новой статьей 522 „Особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия“», — говорится в пояснительной записке к документу.

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Поправки предусматривают, что организаторы совместно с собственником, владельцем и пользователем места проведения зрелищного мероприятия должны будут обеспечить общественный порядок и безопасности. При этом организатор также будет определять условия и порядок его проведения.

Депутаты напомнили про теракт, который произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте, когда от рук боевиков погибли более 140 человек, а более 500 пострадали. В пояснительной записке также отмечается, что массовое совместное пребывание людей потенциально опасно для жизни и здоровья граждан.

Ранее глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что недавний теракт в Подмосковье спланировала и подготовила международная пособническая сеть.