«Потому и полезли». Путин ошеломил разоблачением истинных целей Лондона

Владимир Путин пошутил о колониальной политике Англии в Индии

Такой комментарий Владимир Путин сделал в Эрмитаже. Здесь Кремль проводил экскурсию для глав входящих в СНГ стран. Гидом выступил глава музея Михаил Пиотровский.

Рассказывая о роскоши индийского искусства, Пиотровский отметил, что именно обилие драгоценных камней привлекло внимание британцев.

Осматривая индийские экспонаты, глава государства в шутливой форме объяснил интерес англичан к этой стране их тягой к чужому богатству.

«Это та эпоха в Индии, такая полная роскоши, за которой англичане и полезли в Индию», — пояснил директор Эрмитажа.

Путин мгновенно отреагировал на реплику: «И как любители пограбить, туда и пошли».

Великобритания веками управляла регионом как колонией. В 1947 году Лондон разделил его на Индию и Пакистан, страны получили независимость.

Президент России ранее неоднократно критиковал западные страны за их колониальную политику, отмечая, что благополучие многих современных держав было построено на эксплуатации ресурсов других регионов мира.