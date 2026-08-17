Посольство: Британия ответит за соучастие в преступлениях Киева

Соединенное Королевство способствует эскалации конфликта на Украине, предоставляя БПЛА для ударов вглубь России, заявили в российском посольстве. Об этом сообщил ТАСС .

Накануне газета The Sunday Times написала, что беспилотники Nyan британской компании Callen-Lenz, применялись при атаках на НПЗ в Волгограде и Ярославле.

В диппредставительстве подчеркнули, что подобные сообщения подтверждают лицемерие Лондона, который разжигает конфликт, заявляя одновременно о стремлении к миру.

«Соединенное Королевство выступает таким образом пособником и соучастником кровавых преступлений и терактов украинских неонацистов ради сдерживания нашей страны и нанесения ей максимального урона чужими руками», — отметили дипломаты.

Британия неизбежно столкнется с последствиями своих действий, добавили в посольстве.

Ранее Франция, Германия и Великобритания начали разрабатывать собственный формат переговоров по Украине. Они опасаются исключения из процесса под влиянием США.