Европа задумалась над собственным форматом переговоров по Украине
NYT: Франция, ФРГ и Британия разработают свой формат переговоров по Украине
Франция, Германия и Великобритания начали работу над собственным форматом переговоров по Украине, опасаясь исключения из процесса под влиянием США. Об этом сообщила газета The New York Times.
По информации источника, Германия и Франция в разработке европейской позиции играют ведущую роль, тогда как Великобритания проявляет осторожность.
«Лондон приходом к власти Энди Бернема не хочет проверять на прочность отношения с лидером США Дональдом Трампом», — отметили европейские дипломаты.
Также в Европе считают слишком важными отношения с Россией и урегулирование на Украине, чтобы оставить их будущее на США.
При этом там все же ожидают, что переговоры с Россией пройдут при прямом посредничестве США.
В МИД подчеркивали, что представители Британии не обращались к России по поводу возобновления диалога.