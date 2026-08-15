Европа задумалась над собственным форматом переговоров по Украине

NYT: Франция, ФРГ и Британия разработают свой формат переговоров по Украине

Франция, Германия и Великобритания начали работу над собственным форматом переговоров по Украине, опасаясь исключения из процесса под влиянием США. Об этом сообщила газета The New York Times .

По информации источника, Германия и Франция в разработке европейской позиции играют ведущую роль, тогда как Великобритания проявляет осторожность.

«Лондон приходом к власти Энди Бернема не хочет проверять на прочность отношения с лидером США Дональдом Трампом», — отметили европейские дипломаты.

Также в Европе считают слишком важными отношения с Россией и урегулирование на Украине, чтобы оставить их будущее на США.

При этом там все же ожидают, что переговоры с Россией пройдут при прямом посредничестве США.

В МИД подчеркивали, что представители Британии не обращались к России по поводу возобновления диалога.