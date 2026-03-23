Посол Зязиков сообщил об активности флота НАТО у берегов Кипра

У берегов Кипра происходит наращивание военно-морских сил НАТО на фоне разрастания конфронтации на Ближнем Востоке. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» посол России на Кипре Мурат Зязиков.

Дипломат отметил, что, по утверждению самих киприотов, такие действия не способствуют деэскалации напряженности в регионе. Он подчеркнул, что наращивание сил альянса происходит у острова в то время, когда конфликт на Ближнем Востоке только расширяется.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия США и Израиля на Ближнем Востоке могут иметь тяжелые и долгосрочные последствия. Он подчеркнул, что в мире усиливается тенденция отхода от международного права.